В Касимове неизвестные разбили антивандальное археологическое окно
Мэр Касимова Иван Бахилов опубликовал видео, где рассказал, что на площади перед торговыми рядами разбили «археологическое окно» — специальное антивандальное сооружение в плитке, через которое можно увидеть археологический слой. Судя по записи с видеокамер, стекло разбили бутылкой.
На центральной площади Касимова разбили антивандальное археологическое окно. Об этом в своем Telegram-канале
Он опубликовал видео, где рассказал, что на площади перед торговыми рядами разбили «археологическое окно» — специальное антивандальное сооружение в плитке, через которое можно увидеть археологический слой. Судя по записи с видеокамер, стекло разбили бутылкой.
Полиция разберется в произошедшем и установит личность нарушителя.
Видео: Telegram-канал Ивана Бахилова