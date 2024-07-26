В Касимове неизвестные разбили антивандальное археологическое окно

Мэр Касимова Иван Бахилов опубликовал видео, где рассказал, что на площади перед торговыми рядами разбили «археологическое окно» — специальное антивандальное сооружение в плитке, через которое можно увидеть археологический слой. Судя по записи с видеокамер, стекло разбили бутылкой.