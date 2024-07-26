В центре Москвы мужчина пытался отрезать девушке нос

В центре Москвы мужчина пытался ограбить девушек. Одной из них он едва не отрезал нос, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в парке Декабрьского восстания в ночь на 26 июля. Мужчина подошел к двум девушкам. Угрожая ножом, он потребовал отдать деньги. Также он ударил одну из них ножом по лицу, задев нос. После этого мужчина скрылся.

Позже стало известно, что нападавшего задержали в квартире на Шмитовском проезде, где он жил. «Сотрудники СОБР „Столица“ Главного управления Росгвардии по г. Москве совместно с полицейскими задержали 38-летнего москвича, совершившего разбойное нападение на двух девушек в парке», — уточняется в сообщении ведомства.