Студенты РГАТУ посетили музей истории Пчеловодства

Во вторник, 23 июля, студенты технологического факультета Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева посетили музей истории Пчеловодства.

Экскурсию организовали в рамках программы учебной практики, являющейся составной частью образовательного процесса.

В этот день студенты узнали о состоянии и развитии отечественного пчеловодства, о роли пчелы как высокоэффективного агротехнического приема, приводящего к существенному повышению урожайности сельскохозяйственных культур, о социальном значении повышения эффективности пчеловодства.

На мастер-классе учащиеся изучили типы ульев и их строение, пчеловодный инвентарь, используемый на пасеках, ознакомились с методикой подсчета медоносных растений на пастбищном участке пасеки центра Пчеловодства.

Выполнение основной задачи практики в части закрепления и применения знаний студентами, использования возможности «попробовать» себя в ситуациях, реально соотносимых с их будущей профессиональной деятельностью, контролировали сотрудники кафедры агрономии, агрохимии и защиты растений — доцент А.А. Соколов и старший преподаватель О.Н. Капитулина.