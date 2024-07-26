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Водитель сгоревшей «Газели» в центре Захарова рассказал подробности происшествия
По его словам, возгорание началось на внизу кабины.

Водитель сгоревшей «Газели» в центре Захарова рассказал подробности происшествия. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что мужчина ехал через Захарово в Рязань, припарковался на обочине в центре села и вышел из машины.

По его словам, возгорание началось на внизу кабины.

«Скорее всего, замкнула проводка. Самостоятельно сбить пламя не получилось. Прохожие вызвали пожарных. Но машина сгорела мгновенно. Сам не пострадал», — сообщил мужчина.

Напомним, в четверг, 25 июля, в центре Захарова сгорела «ГАЗель».