Водитель сгоревшей «Газели» в центре Захарова рассказал подробности происшествия
По его словам, возгорание началось на внизу кабины.
Водитель сгоревшей «Газели» в центре Захарова рассказал подробности происшествия. Об этом пишет ИД «Пресса».
Отмечается, что мужчина ехал через Захарово в Рязань, припарковался на обочине в центре села и вышел из машины.
По его словам, возгорание началось на внизу кабины.
«Скорее всего, замкнула проводка. Самостоятельно сбить пламя не получилось. Прохожие вызвали пожарных. Но машина сгорела мгновенно. Сам не пострадал», — сообщил мужчина.
Напомним, в четверг, 25 июля, в центре Захарова сгорела «ГАЗель».