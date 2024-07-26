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Рязанский минздрав отреагировал на сообщение о клопах в больнице № 11
На данный момент в отделении насекомые отсутствуют. Постельное белье обработали, постирали и погладили.

В региональном минздраве прокомментировали редакции РЗН. инфо информацию о клопах в ЛОР-отделении Городской клинической больницы № 11.

Как сказали в ведомстве, во время последней проверки, которая прошла 15 июля, пациенты не жаловались на клопов. Последнее обращение по поводу насекомых поступило 19 июля. На данный момент в отделении клопы отсутствуют. Постельное белье обработали, постирали и погладили.

По словам минздрава, СанПиНом не предусмотрена обязательная санитарная обработка вещей госпитализированных, из-за чего есть «риск заноса насекомых пациентами с предметами обихода».

В минздраве добавили, что помещения в больнице обрабатывает профильное предприятие. Последняя профилактическая дезинсекция проводилась в январе 2024 года. Кроме того, сотрудники больницы проверяют помещения на наличие насекомых два раза в месяц, последние проводили 1 — 3 июля, 15 — 19 июля.

Напомним, рязанцев покусали клопы в Городской клинической больнице № 11