Рязанские полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП с мотоциклом

В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

Рязанские полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась, 8 июня, примерно в 17:00, вблизи дома № 49 на Московском шоссе.

42-летний водитель на «Рено Аркана» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» и с автомобилем «ВАЗ 21144».

В результате происшествия мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.