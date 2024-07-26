Рязанцы засняли демонтаж железнодорожного моста в Скопинском районе

Напомним, ранее полиция возбудила уголовное дело.

Рязанцы засняли демонтаж железнодорожного моста в Скопинском районе. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что в пятницу, 26 июля, девушка прислала в группу газеты «Скопинский вестник» «ВКонтакте» соответствующие фотографии и видео.

Предположительно, мост, которым никто не пользовался, относился к ведению предприятия ППЖТ, которое закрыли несколько лет назад. После этого срезали железнодорожные рельсы, которые вели к нему. Теперь исчез и мост.

Напомним, в четверг, 25 июля, стало известно, что в Рязанской области разобрали 60-тонный железнодорожный мост.

Полиция возбудила уголовное дело.