Рязанцы засняли демонтаж железнодорожного моста в Скопинском районе
Напомним, ранее полиция возбудила уголовное дело.
Рязанцы засняли демонтаж железнодорожного моста в Скопинском районе. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что в пятницу, 26 июля, девушка прислала в группу газеты «Скопинский вестник» «ВКонтакте» соответствующие фотографии и видео.
Предположительно, мост, которым никто не пользовался, относился к ведению предприятия ППЖТ, которое закрыли несколько лет назад. После этого срезали железнодорожные рельсы, которые вели к нему. Теперь исчез и мост.
Напомним, в четверг, 25 июля, стало известно, что в Рязанской области разобрали 60-тонный железнодорожный мост.
Полиция возбудила уголовное дело.