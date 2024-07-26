Рязанцы пожаловались на задержку прибытия поездов
Отмечается, что поезд «Рязань-Сасово» не отправляется из-за задержки прибытия электрички «Москва-Рязань».
Рязанцы пожаловались на задержку поездов. О ситуации РЗН. инфо рассказали читатели.
«Электричка „Москва-Рязань“ задерживается сильно, из-за этого задерживается электричка „Рязань-Сасово“», — отметили пользователи.
По данным пользователей, электричка из Москвы должна была приехать в 18:59, однако сейчас заявленное время прибытия сместилось на 19:50.