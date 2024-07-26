Рязанца задержали за кражу денег с утерянной банковской карты

На мужчину завели уголовное дело о краже.

Рязанца задержали за кражу денег с утерянной банковской карты. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в четверг, 25 июля, в 21:00. В полицию обратился 22-летний рязанец. Он рассказал, что случайно обронил банковскую карту. При этом он заметил это не сразу, а когда начал получать на телефон уведомления о списании денег в рязанских магазинах. До момента блокировки карты с нее сняли около 5 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска пошли в места, где были произведены покупки картой мужчины и изучили записи камер видеонаблюдения. Установлено, что товары покупал один и тот же человек.

Оперативники передали ориентировку на розыск подозреваемого патрульным. Через несколько часов они задержали разыскиваемого мужчину. Им оказался 45-летний безработный рязанец. Ранее его судили за кражи, грабеж, угон и незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, мужчина нашел пластиковую карту и решил воспользоваться ею. Злоумышленник не предпринял никаких попыток к возвращению карты владельцу, не обратился в отделение банка и полицию, а присвоил чужое имущество.

Возбуждено дело по статье «Кража».