Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
22°
Сбт, 27
26°
Вск, 28
28°
ЦБ USD 85.41 -1.14 26/07
ЦБ EUR 93.17 -1.21 26/07
Нал. USD 86.01 / 87.00 26/07 16:25
Нал. EUR 94.81 / 95.50 26/07 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
6 часов назад
305
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
Вчера 13:16
3 958
Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезд...
В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты пр...
24 июля 10:17
3 020
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
23 июля 12:30
2 053
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанца задержали за кражу денег с утерянной банковской карты
На мужчину завели уголовное дело о краже.

Рязанца задержали за кражу денег с утерянной банковской карты. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в четверг, 25 июля, в 21:00. В полицию обратился 22-летний рязанец. Он рассказал, что случайно обронил банковскую карту. При этом он заметил это не сразу, а когда начал получать на телефон уведомления о списании денег в рязанских магазинах. До момента блокировки карты с нее сняли около 5 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска пошли в места, где были произведены покупки картой мужчины и изучили записи камер видеонаблюдения. Установлено, что товары покупал один и тот же человек.

Оперативники передали ориентировку на розыск подозреваемого патрульным. Через несколько часов они задержали разыскиваемого мужчину. Им оказался 45-летний безработный рязанец. Ранее его судили за кражи, грабеж, угон и незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, мужчина нашел пластиковую карту и решил воспользоваться ею. Злоумышленник не предпринял никаких попыток к возвращению карты владельцу, не обратился в отделение банка и полицию, а присвоил чужое имущество.

Возбуждено дело по статье «Кража».