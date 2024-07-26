Рязань попала в топ-10 самых загадочных направлений у туристов

Наш город занял шестую строчку рейтинга.

Рязань попала в топ-10 самых загадочных направлений у туристов. Об этом сообщает сервис бронирования ТВИЛ.РУ.

Отмечается, что первое место списка занял Санкт-Петербург. Его выбрал 41% опрошенных. Следом идет Калининград с 21%.

На третьем месте расположился Выборг, за него проголосовали 10% участников.

Далее в топе — Переславль-Залесский и Тобольск.

Шестое место заняла Рязань. Ее выбрали 5% путешественников. Эта земля хранит много тайн, кладов и загадок. Многие из них уже раскрыты и разгаданы, другие только ожидают тех, кто их найдет.

Замыкают список загадочных городов России Гороховец, Светлогорск, Углич и Калязин.