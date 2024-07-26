Руководителя рязанского предприятия осудят за взятку

Он получил более 2,2 миллионов рублей.

Руководителя рязанского предприятия осудят за взятку. Об этом пишет пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что один из обвиняемых, занимая должность начальника отдела материально-технического обеспечения одного из крупных предприятий города, используя свои служебные полномочия, незаконно получил от представителей коммерческих организаций более 2,2 миллионов рублей за содействие в пролонгации ранее заключенных с ними договоров, беспрепятственной приемке продукции и ее оплаты.

Уголовное дело передали в суд.