Путин включил в президиум Государственного совета Павла Малкова
В обновленный состав также вошел губернатор Ставропольского края и главы других регионов.
Президент России Владимир Путин включил в президиум Государственного совета Павла Малкова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В обновленный состав также вошел губернатор Ставропольского края и главы других регионов.
Напомним, ранее Путин назначил Малкова председателем комиссии Госсовета РФ.