Полиция возбудила уголовное дело после кражи моста в Скопинском районе

Отмечается, что 14 июля правоохранителям поступило сообщение от местного жителя о пропаже металлической конструкции недействующего железнодорожного моста.

Полиция возбудила уголовное дело после кражи моста в Скопинском районе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что 14 июля правоохранителям поступило сообщение от жителя Скопина о пропаже металлической конструкции недействующего железнодорожного моста.

Полицейские провели проверку и возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что в Рязанской области жители разобрали 60-тонный железнодорожный мост.