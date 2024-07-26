Под Нижним Тагилом в детском лагере ребенок выпал из окна

Под Нижним Тагилом в детском лагере ребенок выпал из окна. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Отмечается, что воспитанник упал со второго этажа. Он порвал щеку, сломал зубы, получил сотрясение и черепно-мозговую травму. Мальчик в реанимации. За его жизнь борются медики.

По словам матери, ребенка толкнули, а он упал на москитную сетку, которая не выдержала вес. «Насколько мы знаем, у них уже был инцидент с тем, что отпадала москитная сетка», — отметила женщина.