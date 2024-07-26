На трассе «Кемерово-Новокузнецк» в аварии погибли три человека

На трассе «Кемерово-Новокузнецк» в аварии погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Кузбасс» со ссылкой на местное УМВД.

Отмечается, что на 149 километре столкнулись минивэн и грузовик.

По предварительным данным, 25-летний водитель минивэна «Тойота Ноах», перевозивший шесть пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузом.

Погиб водитель иномарки, а также его пассажиры: 37-летняя женщина и 13-летняя девочка.

Еще трое детей в возрасте шести, девяти и 15 лет доставлены в больницу.