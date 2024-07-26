На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Отмечается, что подачу ограничили в связи с ремонтными работами на водопроводе.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».

Отмечается, что подачу ограничили в связи с ремонтными работами на водопроводе.

До 12:00 ресурс отключили на улицах:

Есенина, д. 108, 110;

Маяковского, д. 22, 22 (МБУК ЦСДБ города Рязани/филиал № 10);

Фрунзе, д.3М, 5, 7

До 16:00 на улице Пойменная с д. 1 по д. 69 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 58 (четная сторона).