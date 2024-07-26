МТС RED: Рязанская область стала главным объектом DDoS-атак в 2024 году

Рязанская, Ивановская области и другие регионы Центральной России подверглись в первом полугодии 2024 году самому массовому в стране кибервоздействию, отметили аналитики платформы МТС RED. В общей сложности было отражено 15,9 тысяч DDoS-атак на веб-ресурсы компаний. Это в 2,6 раза больше, чем за весь 2023 год.

Больше всего — 25,7% DDoS-атак — в первом полугодии пришлось на июнь, 18,7% - на май, 16,9% - на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили дальневосточную компанию промышленной сферы.

Наиболее мощная из отраженных в первом полугодии атак интенсивностью 257 Гбит/с была направлена на компанию Сибирского федерального округа. Это в два раза превышает максимальную мощность DDoS-атак, зафиксированных МТС RED в 2023 году.

Лидирует по числу DDoS-атак Центральный федеральный округ (Москва, Орел, Наро-Фоминск, Рязань, Ивановская область и др.) — на организации этого региона пришелся 61% атак, из них 90% - на столичный бизнес. На втором месте — Приволжский федеральный округ (Оренбург, Казань, Самара, Чебоксары, Пермь и др.) — 13% инцидентов. Замыкает тройку Уральский федеральный округ (Курган, Тюмень Екатеринбург и др.) — 6% атак.

Наиболее частым объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 года становились ИТ-компании и телеком — на них было направлено 36,3% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем — финансовые организации (14,8% атак). Реже всего (менее 1% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.

«Многие организации до сих пор недооценивают возможные последствия DDoS-атак, обращаясь за защитой только в тот момент, когда их ресурсы уже атакуют. Особенно это характерно для небольших региональных компаний, экономящих на информационной безопасности. При этом сегодня под удар попадают организации любого размера и сферы деятельности, поскольку DDoS-атаки часто реализуются для прикрытия других, более вредоносных атак на бизнес. Поэтому своевременная защита от этого вида угроз сегодня по сути необходима любой организации», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.