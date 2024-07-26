Малков призвал пресекать передачу информации об умерших ритуальным агентствам
Об этом он сообщил на встрече с главными врачами рязанских медучреждений.
Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал пресекать передачу информации об умерших ритуальным агентствам. Об этом он сообщил на встрече с главными врачами в ОКБ имени Семашко.
Соответствующий пост появился на официальной странице главы региона «ВКонтакте».
"Недопустимые в медучреждениях вещи будем жестко пресекать. Такие как передача информации об умерших ритуальным агентствам, навязывание услуг коммерческих медорганизаций, разные формы поборов
По его словам, каждое медицинское учреждение должно подготовить план своего развития, меры по созданию комфортной среды для сотрудников и пациентов.
Как заявил Малков, встречи в таком формате продолжат, чтобы отмечать прогресс в сфере здравоохранения.