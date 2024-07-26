Малков призвал пресекать передачу информации об умерших ритуальным агентствам

Об этом он сообщил на встрече с главными врачами рязанских медучреждений.

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал пресекать передачу информации об умерших ритуальным агентствам. Об этом он сообщил на встрече с главными врачами в ОКБ имени Семашко.

Соответствующий пост появился на официальной странице главы региона «ВКонтакте».

"Недопустимые в медучреждениях вещи будем жестко пресекать. Такие как передача информации об умерших ритуальным агентствам, навязывание услуг коммерческих медорганизаций, разные формы поборов и т. п. ", — написал Малков.

По его словам, каждое медицинское учреждение должно подготовить план своего развития, меры по созданию комфортной среды для сотрудников и пациентов.

Как заявил Малков, встречи в таком формате продолжат, чтобы отмечать прогресс в сфере здравоохранения.