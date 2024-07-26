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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На площади Зеленого театра состоится концерт группы «Балалайка-62».

27 и 28 июля на городище Старая Рязань Спасского района пройдет фестиваль исторической реконструкции «Поле брани», а в Константинове пройдет день рождения музея-заповедника Сергея Есенина.

Креативную молодежь и активные семьи приглашают в усадьбу фон-Дервизов в Старожилово на праздник творчества и самовыражения «Искусство вне рамок» — благотворительный фестиваль «Скорость».

В доме-музее Пироговых состоится праздник «Летний пейзаж на усадьбе Пироговых».

В рязанской ВДНХ развернется масштабное событие — Международный фестиваль кузнецов «Секреты средневековых мастеров», в ЦПКиО вновь пройдет фестиваль уличного кино, а на Лыбедском бульваре — фестиваль «Все сюда!»

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».