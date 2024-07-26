Кадыров призвал заблокировать Youtube

Заявление он сделал на форуме фонда «Защитники Отечества». Глава Чечни отметил, что нет смысла замедлять сервис.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал заблокировать Youtube. Об этом пишет «Чечня сегодня».

Заявление он сделал на форуме фонда «Защитники Отечества». Глава Чечни отметил, что нет смысла замедлять сервис.

«YouTube надо не замедлять, а блокировать», — сказал Кадыров.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость сервиса к концу следующей недели упадет на 70%.