Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
22°
Сбт, 27
26°
Вск, 28
28°
ЦБ USD 85.41 -1.14 26/07
ЦБ EUR 93.17 -1.21 26/07
Нал. USD 86.01 / 87.00 26/07 16:25
Нал. EUR 94.81 / 95.50 26/07 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
6 часов назад
305
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
Вчера 13:16
3 958
Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезд...
В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты пр...
24 июля 10:17
3 020
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
23 июля 12:30
2 053
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Кадыров призвал заблокировать Youtube
Заявление он сделал на форуме фонда «Защитники Отечества». Глава Чечни отметил, что нет смысла замедлять сервис.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал заблокировать Youtube. Об этом пишет «Чечня сегодня».

Заявление он сделал на форуме фонда «Защитники Отечества». Глава Чечни отметил, что нет смысла замедлять сервис.

«YouTube надо не замедлять, а блокировать», — сказал Кадыров.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость сервиса к концу следующей недели упадет на 70%.