Аркадий Фомин выступил на заседании Президиума Совета законодателей РФ

Мероприятие провели первый заместитель Председателя СФ ФС РФ Андрей Яцкин и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин в пятницу, 26 июля, принял участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации.

Мероприятие провели первый заместитель Председателя СФ ФС РФ Андрей Яцкин и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

На заседании выступили представители профильных министерств и руководители комиссий Совета Федерации. Также в работе Президиума Совета законодателей РФ участвовали сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы.

Одним из вопросов повестки стало обсуждение Стратегии пространственного развития страны на период до 2030 года. Действующая Стратегия рассчитана на период до 2025 года. Новый документ должен учесть достигнутые результаты, существующие внешние и внутренние вызовы и социально-экономические прогнозы экспертов, соотноситься и с указами Президента РФ, и со Стратегией национальной безопасности.

Национальный стратегический документ разрабатывает Минэкономразвития. На заседании выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин, возглавляющий в Совете законодателей РФ Комиссию по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, в ходе выступления отметил, что от Комиссии был направлен ряд предложений в министерство экономического развития, и они были учтены в работе над новым документом. Также он предложил конкретизировать такое направление, как развитие транспортной связи между регионами.

— В этой связи предлагаем рассмотреть вопрос включения в стратегию строительство кольцевой железной дороги между регионами, расположенными вокруг Москвы: Рязань — Тула — Калуга — Ржев — Тверь — Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Рязань. Создание такого железнодорожного кольца позволит изменить направление межрегиональной миграции, повысить транспортную доступность исторических городов, сформировать новые туристические потоки, снизить нагрузку московских железнодорожных вокзалов, сократить время в пути для пассажиров, — добавил парламентарий.

Также собравшиеся говорили о необходимости разработки и новых основ государственной политики регионального развития.

Аркадий Фомин высказал предложение, касающееся введения целевых показателей по ключевым направлениям, выполнение которых характеризует достижение поставленных целей.

— Я предлагаю установить ещё один показатель, который характеризует скорость передвижения на автомобильном транспорте по федеральным дорогам и дорогам между столицами регионов, — сказал парламентарий. — В 2023 году введение скоростной трассы М12 от Москвы до Казани позволило сократить время в пути с 12 до 6,5 часов. От Москвы до Рязани 185 км, но в пути люди проводят от 3-х до 5 часов. Очень важно для равномерного развития, чтобы сокращалось время в пути не только между крупными агломерациями, но всеми региона нашей страны.

В числе других вопросов законодатели уделили внимание обсуждению трансформации системы высшего образования в России. Речь шла о новых подходах к подготовке квалифицированных кадров для экономики регионов и о концепции проекта закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации».