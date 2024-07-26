Аналитика KION МТС: самым популярным актером у рязанцев стал Сергей Гармаш

Цифровая экосистема МТС с помощью собственного онлайн кинотеатра KION проанализировала киносмотрение в Рязанской области. Чаще всего зрители предпочитали комедии, драмы и мелодрамы. За просмотром фильмов и сериалов жители региона стали проводить на 20% времени больше, чем в прошлом году. Самым популярным актером у рязанцев стал Сергей Гармаш.

Исследование показало, что жители выбирают контент, который поднимает настроение, заставляет думать и который можно смотреть с детьми.

На первом месте по количеству просмотров — «Обоюдное согласие» (Россия, 18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной. Семейный абьюз, запутанный сюжет, женская красота и кинодебют Дианы Арбениной — все это вывело фильм в число самых популярных.

Рязанские зрители — думающие, именно поэтому на втором месте по популярности смотрения детектив «Черное солнце» (Россия, 18+) с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым. Это сериал о следователях, которые разбирают необычные дела, сюжет получился захватывающий.

Драма «Позывной „Пассажир“» с Антоном Шагиным также вошла в ТОП популярного кино. Это история столичного художника-тусовщика, который волею судьбы проходит переплавку в сложных жизненных обстоятельствах. История становление характера.

Также в числе популярных — комедия «Чебурашка» (Россия, 6+), в ней сыграл Сергей Гармаш и мелодрама о любви и сохранении человечности в нечеловеческих условиях «Вернуть любой ценой» (Россия, 18+) с Сергеем Пускепалисом, Юлией Александровой, и Антоном Батыревым. Причем, имя Сергея Гармаша рязанские зрители в поиске запрашивали чаще других.

Для сравнения, в целом в России самым популярным жанром первого полугодия 2024 года стала комедия, россияне отдавали предпочтение легким жанрам. Одними из самых просматриваемых проектов в онлайн-кинотеатре KION МТС среди россиян стали следующие сериалы: «Успешный», «Вернуть любой ценой», «Черное солнце», «Курьеры», «Обоюдное согласие» и «Дядя Леша», а также первое в России реалити по сериалу из линейки KION Originals «Клиника счастья. Реалити». Россияне стали чаще смотреть фильмы и сериалы отечественного производства — по итогам первого квартала 2024 года смотрящие оригинальный контент KION зрители выросли на более чем 55%.

«В сети МТС в Рязанской области можно смотреть фильмы в KION можно без задержек. Кроме того, появилась новая техническая возможность знакомиться с киноновинками даже там, где по объективным причинам нет связи — в самолете, метро, за границей, на цокольных этажах и в отдаленной местности. Для того, чтобы загрузить фильм, необходимо нажать кнопку „Загрузить“ под его описанием», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.