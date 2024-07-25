Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
22°
Птн, 26
22°
Сбт, 27
23°
ЦБ USD 85.41 -1.14 26/07
ЦБ EUR 93.17 -1.21 26/07
Нал. USD 86.90 / 87.00 25/07 18:30
Нал. EUR 95.00 / 95.50 25/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
5 часов назад
863
Больше платишь — меньше ездишь. Разбираем нововведения в оплате проезд...
В конце июня на заседании Рязанской гордумы депутаты пр...
Вчера 10:17
2 297
EXEED connect — владельцам нового EXEED VX доступно обновление програм...
Флагман бренда EXEED, полноразмерный внедорожник EXEED...
23 июля 12:30
1 539
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
5 244
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 33 человека
В том числе девять детей.

За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 33 человека. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что в медучреждения региона обратились 33 человека, в том числе девять детей.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики для защиты от инфекций, передаваемых клещами:

  • используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
  • применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);
  • осматривайте домашних животных, находившихся на улице.