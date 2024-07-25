За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 33 человека
В том числе девять детей.
За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 33 человека. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что в медучреждения региона обратились 33 человека, в том числе девять детей.
В ведомстве напомнили о мерах профилактики для защиты от инфекций, передаваемых клещами:
- используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;
- применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);
- осматривайте домашних животных, находившихся на улице.