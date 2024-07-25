В Санкт-Петербургском летнем лагере дети массово заразились кишечной инфекцией

В Санкт-Петербургском летнем лагере дети массово заразились кишечной инфекцией. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило местное Управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале .

«На 25 июля зарегистрировано 42 случая кишечной инфекции, госпитализировано 14 детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что очаг норовирусной инфекции зарегистрирован в оздоровительно-образовательном лагере «Солнечный». Специалисты выявили нарушения требований к организации питания детей, правилам мытья столовой посуды, проведению текущей уборки и дезинфекции.