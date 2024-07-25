В Санкт-Петербурге 15-летняя девушка спрыгнула с окна полицейского участка

В Санкт-Петербурге 15-летняя девушка спрыгнула с окна полицейского участка. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Школьницу доставили в детскую городскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали перелом пяточных костей на обеих ногах, закрытый перелом правой лодыжки, ушиб руки и сотрясение мозга.

По данным источника портала, ни алкоголя, ни наркотиков в крови девочки обнаружено не было.

Когда несовершеннолетняя пришла в сознание, она отказалась сообщать свое место жительства. Предположительно, школьница сбежала из дома и именно так оказалась в участке.

СК проводит проверку по факту инцидента.