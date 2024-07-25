В Рязанской области состоялась первая регистрация брака во время полета на воздушном шаре

В шаре поженились Анастасия и Максим Есенины. Церемонию провел Артем Никитин.

В Рязанской области состоялась первая регистрация брака во время полета на воздушном шаре. Об этом рассказал зампред правительства Артем Никитин.

В шаре поженились Анастасия и Максим Есенины. Церемонию провел сам Никитин.

«В числе нестандартных мест бракосочетания в сервисе наиболее востребована площадка Рязанской ВДНХ и подножие памятника Петру и Февронья в деревне Ласково. По предложениям новобрачных прорабатываются варианты регистрации брака в музее, в театре и даже в троллейбусе „Адмирал“ — вечерним рейсом по Рязани. Сервис откликается согласием на любую инициативу со стороны молодоженов: берег реки, лесную опушку или загородный дом. Главное — не дальше 40 км от города», — написал чиновник.