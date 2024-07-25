В Рязанской области проводятся рейды по тонировке

Мероприятия проводит Госавтоинспекция.

В Рязанской области проводятся рейды по тонировке. Об этом сообщило региональное УМВД.

Мероприятия проводит Госавтоинспекция. Правоохранители выявляют машины, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

В УМВД напомнили, что за нарушение административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.