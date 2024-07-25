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В Рязанской области на 3,6 млн оштрафовали подрядчика за невыполнение работ
Ситуацию контролирует прокуратура региона.

В Рязанской области на 3,6 млн оштрафовали подрядчика за невыполнение работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в августе 2023 года между администрацией района и коммерческой организацией заключен договор стоимостью более 220 млн рублей на строительство детского сада в селе Дмитриево.

В установленный срок подрядчик выполнил только часть работ.

Прокуратура возбудила в отношении директора подрядной организации дело об административном правонарушении.

Руководителю организации назначен штраф в размере 3,6 млн рублей.