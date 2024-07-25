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В Рязани на обустройство кладбища «Успенское» выделили еще 46,3 миллиона рублей
Работы выполнят до 30 ноября 2024 года.

В Рязани на обустройство первой части кладбища «Успенское» выделили 46 миллионов 387 тысяч 713 рублей. Строительно-монтажные работы проведут на двух участках в районе Сысоево. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, на кладбище хотят проложить асфальт на проезде и тротуаре, установить забор, туалет, выполнить планировку.

Заказчик — управление капстроительства горадминистрации. Работы выполнят до 30 ноября 2024 года.

Ранее в Рязани на обустройство кладбища «Успенское» выделили 45,8 миллионов рублей.