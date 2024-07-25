В РЭСК предупредили о мошенниках, звонящих под видом сотрудников компании

Уточняется, что злоумышленники занимаются мошенничеством как при помощи роботизированных сервисов, так и в ручном режиме.

Представители ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) предупредили о мошенниках, звонящих под видом сотрудников компании.

Уточняется, что злоумышленники занимаются мошенничеством как при помощи роботизированных сервисов, так и в ручном режиме. «Работники Рязанской энергетической сбытовой компании не производят обзвон в целях оформления льгот, активации скидок, получения персональных данных, запроса данных банковских карт», — отметили в релизе.

В РЭСК предупредили, что при получении подозрительных сообщений или звонков в случаях, когда неизвестный представляется сотрудником компании, нельзя сообщать никакую информацию. «Самый надежный способ не поддаться на уловки мошенников — сразу же прекращать разговор или переписку», — рассказали в компании.