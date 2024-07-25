В Подмосковье беспилотник и нейросеть нашли пропавшую пенсионерку

В Подмосковье беспилотник и нейросеть нашли пропавшую пенсионерку. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда НТИ.

Госкорпорация по организации воздушного движения по запросу поискового отряда разрешила поднять в небо дрон. Оператор смог обнаружить пенсионерку за 45 минут — благодаря нейросети.

«Она очень быстро, всего за 0,6 секунды, способна обрабатывать снимок, а также имеет высокую точность, которая позволяет находить людей, даже скрытых деревьями и кустарниками», — отметили в НТИ.