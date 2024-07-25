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В Новомичуринске полицейские раскрыли кражу со взломом
Правоохранители задержали двух приятелей.

В Новомичуринске полицейские раскрыли кражу со взломом. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 32-летняя новомичуринка. Она рассказала, что из ее квартиры пропала акустическая колонка. При этом дверь была взломана.

Оперативники опросили местных жителей. Правоохранители узнали, что двое приятелей, проживающих в многоквартирном доме, в котором взломали квартиру, рассказывали знакомым о новом приобретении — акустической колонке. Это устройство теперь скрашивает их совместные застолья со спиртным.

Полицейские нашли 40-летнего и 33-летнего приятелей. Правоохранители узнали, что новомичуринцы причастны к краже. Из дома старшего из собутыльников изъяли похищенное. Злоумышленников задержали.

По предварительной информации, соседи, спускаясь со своих этажей на улицу, заметили, что дверь квартиры на первом этаже их дома закрыта неплотно. Один из мужчин толкнул дверь и выломал замок.

Возбуждено уголовное дело.