В Москве пожар заблокировал людей в стоматологии

В Москве пожар заблокировал людей в стоматологии. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел на Звонарном переулке. 15 пациентов клиники едва не отравились угарным газом — их заблокировало в ординаторской с решетками на окнах.

Задымление началось в подъезде по соседству. Люди пытались выйти через дверь, но не получилось.

Спасатели прибыли на место и провели эвакуацию. Возгорание ликвидировали. Один человек пострадал.

Сейчас специалисты проверяют сообщение о заблокированных при пожаре дверях.