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В МЧС прокомментировали пожар в здании около конезавода в Старожилове
Предварительно, пострадавших нет. Огонь не распространился на соседние строения.

В рязанском ГУ МЧС прокомментировали пожар в неэксплуатируемом здании в Старожилове.

Информация о возгорании появилась в среду, 24 июля, в 21:15. В 21:33 пожар локализовали, в 1:10 — ликвидировали. В тушении участвовали 13 спасателей, четыре единицы техники.

Предварительно, пострадавших нет. Огонь не распространился на соседние строения.

«Для определения причины пожара на месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Рязанской области», — указано в публикации.