В Ленинградской области задержали мигранта, растлевавшего детей через Telegram

В Ленобласти задержали мигранта, который использовал мессенджер Telegram для того, чтобы развращать детей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что первой пострадавшей от действий педофила оказалась девочка 2009 года рождения. Выяснилось, что мужчина связался с ней через Telegram и совершал развратные действия через мессенджер.

«Девочку опросили полицейские, она заявила, что злоумышленник также растлил еще двух несовершеннолетних», — рассказал источник в правоохранительных органах.

24 июня во Всеволожском районе задержали подозреваемого. Им оказался мигрант из Таджикистана.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.