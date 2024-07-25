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В Касимовском районе в рейсовом автобусе у женщины украли кошелек
Злоумышленников задержали. На них возбудили уголовное дело.

В Касимовском районе у женщины украли кошелек. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 41-летняя жительница деревни Нарышкино. Она рассказала, что кто-то украл ее кошелек с паспортом, банковскими картами и 11400 рублями.

Уточняется, что накануне женщина ехала в сторону Касимова на рейсовом автобусе. Выйдя на своей остановке, она заметила пропажу кошелька. Среди версий называлось то, что женщина могла выронить кладь в автобусе. После этого женщине стали приходить сообщения о попытках оплатить покупки банковскими картами, хранившимися в кошельке.

Проведя мероприятия, полицейские узнали, что картами женщины пытались воспользоваться 25-летний и 71-летний жители деревни Новая Деревня. Ранее этих мужчин осудили за кражи. Злоумышленников нашли и задержали.

По предварительной информации, женщина, сев в автобус, случайно выронила кошелек за сиденье. Из-за жары она не сразу обратила внимание на пропажу. За женщиной сидели приятели — жители деревни Новая Деревня. Они заметили кошелек на полу автобуса, но не сообщили о нем пассажирке. Дождавшись, когда она сойдет, забрали портмоне себе. Потратив похищенные деньги на спиртное, злоумышленники попытались оплатить покупку очередной бутылки банковской картой потерпевшей, но счет был пуст. Эту операцию зафиксировали и проанализировали полицейские.

На мужчин возбудили уголовное дело.