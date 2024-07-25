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В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28
По данным Минобороны, экипаж погиб.

В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что, по предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. На месте работает комиссия ВКС. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, авиакатастрофа случилась в Жиздринском районе.