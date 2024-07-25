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В Хабаровском крае в результате взрыва газа в жилом доме пострадали люди

В Хабаровском крае в результате взрыва газа в жилом доме пострадали люди. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил Telegram-канал «Инцидент Россия 112 ЧП».

Инцидент произошел в четырехэтажном доме в селе Тополево, в квартире на втором этаже. Огонь по балконам перекинулся на соседние.

Взрывной волной задело пенсионера и трех детей, которые гуляли во дворе. Серьезнее всего пострадал пожилой мужчина — у него ожоги 90% тела. Врачи борются за его жизнь. Дети получили осколочные ранения.

Спасатели эвакуировали весь дом. За несколько часов возгорание ликвидировали. Несколько квартир полностью выгорели, несущие конструкции здания уцелели.

Причины утечки газа устанавливает прокуратура.