В Госдуме предложили запретить работу алкомаркетов в выходные

«После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», — заявил Султан Хамзаев.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо запретить работу алкомаркетов в России в выходные. Об этом пишет РИА Новости .

Парламентарий сказал, что разрабатывает соответствующий законопроект.

«Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», — сказал Хамзаев.