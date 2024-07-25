В Госдуме предложили запретить работу алкомаркетов в выходные
«После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», — заявил Султан Хамзаев.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо запретить работу алкомаркетов в России в выходные. Об этом пишет
Парламентарий сказал, что разрабатывает соответствующий законопроект.
«Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», — сказал Хамзаев.