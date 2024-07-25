В Госдуме предложили ввести уроки самозащиты для старшеклассниц

Подготовку хотят включить в программу по физкультуре для 10-11 классов

В Госдуме предложили ввести уроки самозащиты для старшеклассниц. Об этом в четверг, 25 июля, написала Газета.ru.

Подготовку хотят включить в программу по физкультуре для 10-11 классов. Инициаиву выдвинула депутат Государственной думы Анна Скрозникова.

80% бытовых преступлений совершают мужчины, а жертвами в них в 74% становятся женщины, отметила она и добавила, что навыки необходимы всем девушкам.

Скрозникова уже направила предложение в Минпросвещения.