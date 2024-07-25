В Госдуме предложили россиянам устанавливать самозапрет на азартные игры

Ограничение будет распространяться на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы с игровыми автоматами.

В Госдуме предложили россиянам устанавливать самозапрет на азартные игры. Об этом в четверг, 25 июля, написала Газета.ru.

Ограничение будет распространяться на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы с игровыми автоматами.

Граждане смогут направить туда заявление с просьбой включить их в перечень «завязавших». Тех, кто обслужит такого человека, будут штрафовать.