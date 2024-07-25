В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Авария произошла на трассе Р-22 «Каспий». 73-летний житель Ряжского района на ВАЗ-2109 столкнулся с Kia Ceed.

В ДТП в Ряжском районе погиб 73-летний мужчина. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария случилась в среду, 24 июля, примерно в 8:20, на 295 километре трассы Р-22 «Каспий». Предварительно, 73-летний житель Ряжского района на ВАЗ-2109 столкнулся с Kia Ceed, за рулем которого была 25-летняя москвичка.

В результате водитель ВАЗ погиб на месте.

По факту аварии полиция начала проверку.