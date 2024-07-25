В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадал человек
В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадал человек. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В поселке Октябрьский дрон атаковал автомобиль. Водитель находился внутри, но вовремя успел покинуть транспортное средство. У мужчины осколочное ранение левого предплечья, баротравма. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит.
В поселке Малиновка дрон совершил падение рядом с социальным объектом — в здании повреждено остекление.
Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.