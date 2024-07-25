Скончался заслуженный рязанский строитель Вагиф Калантаров

Ему было 73 года.

Скончался заслуженный рязанский строитель Вагиф Калантаров. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Ему было 73 года. В 1976 году занял должность директора в ПМК-183 Треста «Рязаньстрой № 11», где на протяжении семи лет возглавлял строительную организацию. В 1983 году его перевели на вышестоящую должность в Сасово, где возглавил Трест «Рязаньстрой № 5».

Позже он руководил такими строительными организациями, как АО «Строитель», ООО «Ориентир», работал в ПК «Квант».

Под руководством Калантарова построили многоэтажные жилые дома микрорайона «Северный», поликлинику, Муниципальный культурный центр, здание школы № 3, детского сада № 4, банно-прачечный комбинат, бассейн.