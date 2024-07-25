С начала лета в Рязанской области погибли пять подростков
По словам Анжелики Евдокимовой, трое подростков утонули в водоемах, когда плавали в местах, запрещенных для купания. Один из детей погиб на пожаре и еще один выпал из окна.
С начала лета в Рязанской области погибли пять подростков. Об этом на заседании Общественной палаты Рязанской области сообщила уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова, передал ТКР.
По ее словам, трое подростков утонули в водоемах, когда плавали в местах, запрещенных для купания. Один из детей погиб на пожаре и еще один выпал из окна.
Как сказала Евдокимова, сейчас нужно принимать меры, чтобы не допустить новых трагедий.
Ранее стало известно, что за неделю в рязанскую ОДКБ поступили трое детей после падения с высоты.