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Рынок в Скопине сменил продовольственного арендатора и продолжил работу
Информацию, что из-за треснувших полов закрылся рынок, редакции опровергли в администрации торгового комплекса.

Рынок в Скопине сменил продовольственного арендатора и продолжил работу. Ранее появившуюся информацию, что из-за треснувших полов закрылся рынок, редакции опровергли в администрации торгового комплекса. Там подчеркнули, что рынок не прекращал работу и полы в нем в хорошем состоянии. Однако изменения в торговом центре жители Скопина увидят: на месте уехавшего «Магнита» вскоре появятся другие современные арендаторы с гибкой ценовой политикой.

«С предыдущим продовольственным арендатором истек договор аренды. Мы меняем его на экономически более выгодного для скопинцев предпринимателя с экологически проверенными товарами», — рассказал управляющий торговым комплексом Вадим Копейкин. Он прислал в редакцию фотографии работающего ТЦ, сделанные в четверг, 25 июля.

Он пояснил, что вокруг торгового комплекса слухи появлялись еще на стадии строительства. Байка о том, что десять лет назад при расчистке грунта под рынок рабочие нашли шесть трупов из 90-х, прочно вошла в сознание скопинцев.

Редакция уточнила эту информацию у следователей, работавших в то время в области. Никто из опрошенных дело о шести трупах в Скопине не подтвердил, назвав информацию фейковой.

Напомним, ранее появилось сообщение, что рынок в Скопине закрылся из-за треснувших полов.