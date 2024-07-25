Рязгордума предложила наградить две многодетные семьи

Звание «Мать-героиня» хотят присвоить Ларисе Джафаровой, которая со своим супругом воспитывает 11 детей. Медалью ордена «Родительская слава» планируют наградить Сергея и Оксану Заволокиных и Максима и Наталью Шайхутдиновых, воспитывающих по шесть детей.

В четверг, 25 июля, Рязанская гордума предложила присвоить федеральные награды многодетным рязанцам.

Звание «Мать-героиня» хотят присвоить Ларисе Джафаровой, которая со своим супругом воспитывает 11 детей. Медалью ордена «Родительская слава» планируют наградить Сергея и Оксану Заволокиных и Максима и Наталью Шайхутдиновых, воспитывающих по шесть детей.

Напомним, звание «Мать-героиня» получают россиянки, родившие и воспитавшие десять и более детей.