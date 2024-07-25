Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина

Отмечается, что авария случилась 31 мая вблизи дома № 31 на Солотчинском шоссе.

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась 31 мая, примерно в 14:50 вблизи дома № 31 на Солотчинском шоссе.

По предварительной информации, 64-летний местный житель на «Скайвелл» сбил 47-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.