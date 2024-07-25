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Рязанская гордума внесла изменения в бюджет города
Доходы и расходы бюджета увеличили на общую сумму один миллиард 490 миллионов рублей. Объем межбюджетных трансфертов вырос на один миллиард 491 миллион рублей.

В четверг, 25 июля, городская дума утвердила изменения в бюджет Рязани на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Доходы и расходы бюджета увеличили на общую сумму один миллиард 490 миллионов рублей. Объем межбюджетных трансфертов вырос на один миллиард 491 миллион рублей. Средства пойдут на:

  • ремонт дорог — один миллиард 74 миллиона рублей;
  • благоустройство общественных территорий — 180 миллионов рублей;
  • реализацию проектов местных инициатив — 51 миллион 146 тысяч рублей;
  • капремонт теплосетей — 50 миллионов рублей;
  • установку на регулируемых перекрестках видеосистем и элементов автоматизированных систем управления дорожным движением — 19 миллионов 141 тысяча рублей;
  • установку светофоров — 11 миллионов 441 тысяча рублей;
  • оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, дорожными знаками, разметкой — девять миллионов 408 тысяч рублей;
  • ремонт в лагере «Смена» — восемь миллионов 661 тысяча рублей;
  • повышение зарплаты работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта — семь миллионов 453 тысячи рублей;
  • создание мест накопления твердых бытовых отходов — четыре миллиона рублей;
  • оплату лизинговых платежей за автобусы — 58 миллионов 900 тысяч рублей.