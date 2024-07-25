Рязанская гордума внесла изменения в бюджет города

Доходы и расходы бюджета увеличили на общую сумму один миллиард 490 миллионов рублей. Объем межбюджетных трансфертов вырос на один миллиард 491 миллион рублей.

В четверг, 25 июля, городская дума утвердила изменения в бюджет Рязани на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Доходы и расходы бюджета увеличили на общую сумму один миллиард 490 миллионов рублей. Объем межбюджетных трансфертов вырос на один миллиард 491 миллион рублей. Средства пойдут на: