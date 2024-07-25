Рязанская ГАИ анонсировала рейды для неплательщиков штрафов за нарушения ПДД

Проверочные мероприятия пройдут в четверг, 25 июля, на территории всего региона.

Рязанская ГАИ анонсировала рейды для неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в четверг, 25 июля, полицейские будут останавливать водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД в установленный срок, совершенные с использованием транспортного средства с иностранными номерами.